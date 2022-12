Ein abgelöster Reifen hat im Landkreis Forchheim einen Unfall verursacht, bei dem zwei Seniorinnen schwer verletzt worden sind. Eine 48-Jährige fuhr am Sonntag auf der Autobahn 73 bei Eggolsheim, als sich aus zunächst unbekannten Gründen das Vorderrad löste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Reifen prallte mit dem Auto des dahinter fahrenden 26-Jährigen zusammen. Sein Wagen wurde hochgeschleudert und blieb auf der linken Fahrbahn stehen. Die beiden 78 und 69 Jahre alten Insassen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.