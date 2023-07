Ein Anwohner im schwäbischen Landkreis Günzburg hat seinen Augen nicht getraut, als er eine seltsame Konstruktion aus einer Batterie und mehreren Drähten an seiner Haustür entdeckte. Er alarmierte nach dem Fund am Samstagabend sofort die Polizei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen selbstgebauten Sprengsatz handeln könnte, wurde auch die Technische Sondergruppe des Landeskriminalamtes in München hinzugezogen, wie die Beamten am Sonntag berichteten.