Unbekannte haben an einem Badesee im unterfränkischen Hofheim (Landkreis Haßberge) Rosenzweige mit Dornen verteilt. Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte ein Zeuge die Zweige am Donnerstag an den Einstiegsstellen des Sees entdeckt und den Vorfall gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass die Zweige absichtlich an dem Gewässer verteilt wurden, um Badegäste zu verletzen, sagte ein Sprecher. Nach bisherigen Kenntnissen sei jedoch niemand zu Schaden gekommen.