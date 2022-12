Ein 59-Jähriger ist bei einem Unfall auf einem Feldweg in Oberfranken lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann bei landwirtschaftlichen Arbeiten zwischen seinem Traktor und dem dazugehörigen Anhänger eingeklemmt, wie die Polizei am Samstag erklärte. Zeugen fanden den nicht ansprechbaren Verletzten am Freitag in Knetzgau (Landkreis Hassberge) und alarmierten die Rettungskräfte.