Bei einem Brand in einem Schützenheim in Oberfranken ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brannte das Gebäude in Konradsreuth (Landkreis Hof) aus bislang unbekannter Ursache am Mittwochnachmittag. Dabei wurde niemand verletzt.