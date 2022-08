Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Münchberg im Landkreis Hof schwer verletzt worden. Der 30 Jahre alte Fahrer war am Mittwochmorgen im Rückstau vor einer Baustelle auf den vor ihm fahrenden Sattelschlepper aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei sein Fahrzeug in den vorderen Lkw gekracht. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin staute sich laut Polizei über mehrere Kilometer.