Ein 48-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A9 in Oberfranken gestorben. Der Mann sei in der Nacht auf Sonntag mit seinem Wagen ungebremst in einen Sattelzug auf der rechten Spur gefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte den Stoß und bremste nahe Münchberg langsam ab. Er hielt auf der Standspur an und bemerkte beim Aussteigen das Auto, das unter dem Heck des Aufliegers feststeckte.