Auf einem Acker im Landkreis Kitzingen ist am Freitag eine 120 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie wurde noch am gleichen Tag gesprengt. "Die kontrollierte Sprengung verlief kurz nach 19.30 Uhr planmäßig und erfolgreich", teilte die Polizei am Abend per Twitter mit. Sämtliche Absperrungen seien wieder aufgehoben worden.