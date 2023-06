Der Fahrer eines Kleintransporters ist im oberfränkischen Landkreis Kulmbach mit 1,6 Promille und rasantem Tempo vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 36-jährige Fahrer in der Samstagnacht versucht, sich in Stadtsteinach einer Kontrolle zu entziehen.