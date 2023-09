Statt wie alle anderen Verkehrsteilnehmer im Stau zu warten, hat ein 39-jähriger Motorradfahrer in Niederbayern eine frei geräumte Rettungsgasse für eigene Zwecke genutzt und ist durch sie hindurchgefahren. Das sah allerdings die Polizei, die im gleichen Stau stand, und erwischte den Biker nach kurzer Verfolgung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte auf der Autobahn 92 bei Essenbach (Landkreis Landshut) ein Unfall einen Stau ausgelöst. Der Motorradfahrer muss jetzt seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Außerdem erwarten ihn ein Bußgeld im dreistelligen Bereich und zwei Punkte in Flensburg.