Bei einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Niederbayern sind zahlreiche Tiere umgekommen. Man gehe von Dutzenden toten Tieren aus, so ein Sprecher der Polizei. Menschen seien ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt worden. Was zum Brand am frühen Donnerstagmorgen geführt hat, ist bislang unklar. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge gehe der Schaden bis in die Höhe von zwei Millionen Euro.