Ein zweijähriges Mädchen ist in Oberfranken ganz allein zum Bahnhof spaziert. Das kleine Mädchen sei am Samstagnachmittag etwa einen Kilometer zum Bahnhof von Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) gelaufen und dort gestürzt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit.