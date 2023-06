Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 27 im Landkreis Main-Spessart ist ein 61 Jahre alter Transporterfahrer ums Leben gekommen. Zwei 29 Jahre alte Frauen, die in einem Auto saßen, wurden schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Der 61-Jährige sei am späten Donnerstagnachmittag bei Weyersfeld auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Wagen, in dem die beiden Frauen saßen.