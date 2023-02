Ein Senior ist bei einer Fahrradtour mit seinem einjährigen Enkel gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der 67-Jährige war am Samstag mit dem Bub nahe Hohenbrunn (Landkreis München) unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen zufolge fiel er ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad und blieb leblos liegen. Das Kleinkind, das auf einem Kindersitz am Fahrrad festgeschnallt war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.