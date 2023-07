Zwei 13-Jährige sollen in Grünwald bei München einen Kiosk überfallen haben. Die Polizei nahm die Jungen am Freitagabend in der Nähe fest, wie sie am Sonntag mitteilte. Eine Mitarbeiterin des Kiosks hatte die Polizei gerufen. Der Frau zufolge hätten zwei männliche maskierte Personen sie mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht, Bargeld an sich genommen und seien geflohen.