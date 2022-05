Ein Mann ist nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 in Richtung München gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Wagen in der Einfahrt zum Parkplatz Brunnthal auf einen geparkten Sattelzug auf. Die genaue Ursache war am Freitagmorgen noch unklar.