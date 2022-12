Nachdem die rund 150 Schafe und Ziegen eines Bauern immer wieder zu einer fremden Weide im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim spazierten, ist nun Anzeige erstattet worden. Grund dafür seien die mangelhafte Sicherung der Herde und die Nachlässigkeit des Bauern, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Gras auf der fremden Weide in Sugenheim scheint verlockend zu sein: Die Tiere legten bei ihren Spaziergängen zu der "anscheinend grüneren Weide" 250 Meter zurück.