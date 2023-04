In Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) ist ein Mensch mit einem Auto tödlich verunglückt. Der Pkw prallte am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Püscheldorf und Oberrieden gegen die Autobahnunterführung und geriet in Brand, wie die Polizei mitteilte. Als Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Flammen.