Drei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren sollen in Schwaben drei Brände gelegt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen die Kinder an einem Nachmittag Ende April in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) eine Papiermülltonne, einen Fußabstreifer und einen Anhänger in Brand gesetzt haben.