Im Allgäu hat ein amerikanischer Tourist einen Bürgermeister als vermeintlichen Dieb überführt. Der Urlauber filmte am Mittwochabend bei der Burgruine Hohenfreyberg in Eisenberg (Landkreis Ostallgäu) einen Mann, wie dieser sich mit Handschuhen an der Spendenbox für den Erhalt der Ruine zu schaffen machte, das Geld in seinen Rucksack packte und dann mit dem Rad davonfuhr.

Im Allgäu hat ein amerikanischer Tourist einen Bürgermeister als vermeintlichen Dieb überführt. Der Urlauber filmte am Mittwochabend bei der Burgruine Hohenfreyberg in Eisenberg (Landkreis Ostallgäu) einen Mann, wie dieser sich mit Handschuhen an der Spendenbox für den Erhalt der Ruine zu schaffen machte, das Geld in seinen Rucksack packte und dann mit dem Rad davonfuhr.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, rückten mehrere Streifen an, um den Gauner zu fassen. Letztlich führten Zeugenhinweise auf die Spur des gesuchten Mannes. Wie die Ermittlungen ergaben, war es der Bürgermeister persönlich, der die Spenden abgeholt hatte. Der Rathauschef habe die Nachforschungen mit Humor genommen, berichteten die Beamten. Er habe erläutert, dass er gelegentlich an der Ruine vorbeifahre und die Spendenbox leere.