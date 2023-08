Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Niederbayern ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von bis zu 700.000 Euro entstanden. Das Feuer in Tittling (Landkreis Passau) wurde demnach am Dienstag gegen 11.20 Uhr gemeldet. Meldungen über Verletzte habe es zunächst keine gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen hätten auch alle Tiere rechtzeitig aus den Stallungen gebracht werden können.