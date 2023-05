Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto

Ein Mieter hat in Tittling (Landkreis Passau) im Streit mit seinem Vermieter mit dem Einsatz einer Schusswaffe gedroht. Die Polizei nahm den 58-Jährigen wenig später fest - und fand in seiner Wohnung mehrere Luftdruckgewehre, eine Luftdruckpistole und viel Munition. Das teilte die Polizeiinspektion Passau am Freitagabend mit. Der 58-jährige Mieter wurde festgenommen und "zur weiteren Sachbearbeitung" zur Inspektion gebracht.

Worum es in dem Streit mit dem 59-jährigen Vermieter am Freitagnachmittag ging, teilte die Polizei nicht mit. Der Mieter habe sich nach dem Zwist in seine Wohnung zurückgezogen. Die Polizeibeamten hätten ihn dazu bewegt, die Wohnung mit erhobenen Händen zu verlassen, hieß es.

Verletzt wurde niemand. Gegen den 58-jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung ermittelt.

