Mit mehr als 2,4 Promille sind ein Rollerfahrer und seine Frau in Oberbayern erwischt worden. Ein Atemalkoholtest habe 2,4 Promille bei dem 36-jährigen Fahrer und 3,3 Promille bei seiner Mitfahrerin ergeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 36-Jährige war Zeugen am Samstag im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm wegen seiner "extremen Schlangenlinien" aufgefallen. Das Paar sei auch gestürzt und daraufhin nach Hohenwart weitergefahren. Beide blieben unverletzt. Bei der Polizeikontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Der Mann erwartet nun mehrere Strafverfahren.