Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lindberg (Landkreis Regen) sind mehrere Menschen leicht verletzt worden - darunter auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr. Genaue Angaben zur Zahl der Verletzten konnte die Polizei in der Nacht auf Samstag zunächst nicht machen. Bei allen bestand demnach Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen. Die Ursache des Brandes am Freitag und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.