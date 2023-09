Zwei Autos sind im Landkreis Regensburg zusammengestoßen - dabei wurden zwei Menschen verletzt. Eine Frau kam leichtverletzt und ein 58-jähriger Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 55-Jähriger beim Abbiegen von der Bundesstraße 15 in Obertraubling eine rote Ampel nicht gesehen. Er stieß mit dem entgegenkommenden Auto des 58-Jährigen zusammen. Im Wagen des 55-Jährigen wurde die 50 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Beide Autos mussten nach dem Unfall in der Nacht auf Samstag abgeschleppt werden.