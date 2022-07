Zwei Menschen sind in der Oberpfalz einen fünf bis sieben Meter steilen Hang hinuntergestürzt und haben sich dabei schwer verletzt. Eine 58-Jährige war in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) zu Besuch bei einem befreundeten Ehepaar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde vermutlich von einem 60 Jahre alten Mann begleitet. Die Geländer an dem Hang seien noch nicht richtig befestigt gewesen. Die Frau erlitt bei dem Sturz am Freitag multiple Knochenbrüche und der Mann schwere Kopfverletzungen, sagte ein Polizeisprecher. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.