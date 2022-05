Die Autobahn 3 bei Regensburg ist nach einem Unfall vollgesperrt worden. Nach ersten Informationen sei ein Auto am Dienstagmorgen bei Neutraubling auf einen Lastwagen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn war deshalb in Richtung Regensburg nicht mehr befahrbar. Zuvor hatte bereits ein Unfall auf der A93 an der Überleitung zur A3 in Richtung Passau den Verkehr behindert. Ein Auto war dabei auf dem Dach gelandet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.