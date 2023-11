Ein 47-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Kurpark in Unterfranken einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann sei offenbar psychisch belastet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei den Beamten in dem Park in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) mit Schusswaffe in der Hand entgegengetreten und habe die Waffe entgegen der Aufforderung zunächst nicht abgelegt. Daraufhin gab die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Warnschüsse ab. Der Kurpark sei weiträumig abgesperrt worden. Der Bahnverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke wurde laut Polizei zeitweise gesperrt.