Bei einem Unfall mit zwei Motorrädern nahe Wülfershausen an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus Thüringen hatte am Donnerstag bei einem Überholvorgang einen entgegenkommenden 42-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrer seien frontal mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht.