Bei Bauarbeiten ist eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Gemeinde Raubling gefunden worden. Die Evakuierung des Gebietes in einem Radius von 500 Metern um den Fundort in der Breiteicher Straße war gegen 22.30 abgeschlossen, wie das Landratsamt am Abend mitteilte. Die in der Nähe befindliche A8 wurde an der Anschlussstelle Rosenheim um 22.20 Uhr komplett gesperrt, ebenso wie die alte B15. Der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Rosenheim und Kufstein sei eingestellt worden.