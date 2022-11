Bei Bauarbeiten ist eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Gemeinde Raubling gefunden worden. Die Fliegerbombe soll noch in der Nacht auf Mittwoch entschärft werden, wie das Landratsamt Rosenheim am Dienstagabend mitteilte. Die in der Nähe befindliche A8 werde an der Anschlussstelle Rosenheim gesperrt, es sei mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Gesperrt werde auch die Bahnstrecke zwischen Rosenheim und Kufstein.