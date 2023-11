Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos sind auf der Bundesstraße 20 bei Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) drei Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Freitagabend gekommen war, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen. Unklar blieb zunächst auch, wie schwer die drei Personen verletzt wurden. Die B20 war am Abend während der Bergung einseitig gesperrt.