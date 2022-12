Nach einer heftigen Prügelei in einem Ankerzentrum für Asylbewerber in Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) befinden sich neun Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Insgesamt seien nach dem Vorfall Mitte Oktober Ermittlungsverfahren gegen 17 Menschen eingeleitet worden, teilten die Staatsanwaltschaft Schweinfurt und das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mit.