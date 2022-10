Bei einem gewaltsamen Streit sind im Ankerzentrum in Geldersheim bei Schweinfurt zwölf Menschen verletzt worden. Die Polizei berichtete am Dienstag von überwiegend Leichtverletzten, teils mit Schnitt- oder Stichwunden. Zwei Menschen mussten stationär behandelt werden. Warum am Montagabend etwa 30 Migranten aus Algerien und Afghanistan aneinandergerieten, war zunächst unklar. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, weil Schlag- und Stichwerkzeuge eingesetzt wurden.