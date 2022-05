Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Werneck ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 71-Jährige sei am Montag noch am Ort des Unfalls an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem eine 46-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens wurde demnach leicht verletzt.

Der Senior war in seinem auf der B19 im Landkreis Schweinfurt unterwegs, als sein Wagen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenkrachte. Die Polizei vermutet, dass das Auto zu weit nach links in den Gegenverkehr gefahren war. Als daraufhin die nachfolgenden Fahrzeuge abbremsten, fuhr ein anderer Lastwagen auf das Auto der 46-Jährigen auf, das durch den Aufprall wiederum gegen ein vorausfahrendes Auto gedrückt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.