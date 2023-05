Bei einem Brand in einem Lottoladen im Landkreis Starnberg sind zwei Feuerwehrleute und die Ladenbesitzerin verletzt worden. Sie erlitten eine leichte Rausgasvergiftung, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch sagte. Was den Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus am Dienstagmorgen in Gauting ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Der Sachschaden liegt laut Angaben der Polizei im sechsstelligen Bereich.