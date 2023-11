In Leiblfing (Landkreis Straubing-Bogen) in Niederbayern ist ein lebloser Mann in einem Straßengraben gefunden worden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche sei der 59-Jährige am Donnerstagabend noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die genauen Umstände waren vorerst unklar. Laut Polizei deutete nichts auf ein Fremdverschulden hin. Neben dem Mann wurde ein Fahrrad gefunden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es dem gestorbenen Mann gehört haben könnte.