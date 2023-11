Bei einer Polizeikontrolle in Oberbayern haben die Beamten einen Autofahrer mit allerhand illegaler Fracht geschnappt. Bei der Kontrolle in Grassau (Landkreis Traunstein) fanden die Polizisten am Dienstag 2,5 Kilogramm Ecstasy in Tablettenform und eine Vielzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Drogen und Medikamente wurden beschlagnahmt. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein und nahe des Fahrersitzes ein Messer griffbereit liegen hatte.

Bei einer Polizeikontrolle in Oberbayern haben die Beamten einen Autofahrer mit allerhand illegaler Fracht geschnappt. Bei der Kontrolle in Grassau (Landkreis Traunstein) fanden die Polizisten am Dienstag 2,5 Kilogramm Ecstasy in Tablettenform und eine Vielzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Drogen und Medikamente wurden beschlagnahmt. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein und nahe des Fahrersitzes ein Messer griffbereit liegen hatte.

Im Zuge der Ermittlungen gegen den Mann wurde auch seine Wohnung durchsucht. Dabei fanden die Beamten 1,8 Kilogramm Cannabisprodukte, 500 Gramm Amphetamin und eine "nicht unerhebliche Menge an Falschgeld", so die Polizei. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann, der danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

PM der Polizei