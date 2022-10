Ein Greifvogel ist im oberbayerischen Landkreis Traunstein gegen ein fahrendes Auto geflogen und gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war die 55-jährige Fahrerin am Donnerstag bei Siegsdorf unterwegs, als der Falke aus einem Wald flog. Anschließend sei er gegen einen Scheinwerfer des Autos gekracht. Die Frau rief den zuständigen Förster an, der den verletzt auf der Straße liegenden Vogel mitnahm. Später habe er das inzwischen tote Tier "fachmännisch entsorgt".