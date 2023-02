Mindestens fünf Menschen sind bei einer Häufung von Unfällen am Samstagmorgen auf der Autobahn 96 im Landkreis Unterallgäu verletzt worden. Zwischen den Ausfahrten Bad Wörishofen und Stetten sei es in beide Richtungen zu insgesamt sieben Unfällen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber flog demnach einen schwer verletzten Menschen in ein Krankenhaus.