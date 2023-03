Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei einen Autofahrer in Niederbayern festgenommen. Der 23-Jährige war in Landshut vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe am Sonntag eine Passantin zur Seite springen müssen, um nicht angefahren zu werden.