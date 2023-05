Ein 89-Jähriger ist am Montag auf einem Bahnübergang im niederbayerischen Landshut von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Der Mann überquerte einen Bahnübergang, obwohl die Schranke geschlossen und das Rotlicht eingeschaltet war, wie die Polizeiinspektion Landshut berichtete. Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 47 Passagiere blieben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten angeordnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Die Bahnstrecke Landshut - München war auch am Nachmittag gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Bahnverkehr. Die Unfallaufnahme sollte bis in den Abend dauern.