Bei einem Brand einer Doppelhaushälfte im niederbayerischen Landshut sind vier Haustiere umgekommen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Feuerwehr am Mittwochnachmittag am Brandort eintraf, stand das Wohnzimmer bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Ausbreiten des Feuers auf das andere Haus und löschten den Brand. Die drei Katzen und ein Hund konnten allerdings nicht gerettet werden.