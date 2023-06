Zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag nach einem Autounfall auf der B299 bei Landshut im Krankenhaus gestorben. Ein achtjähriges Kind überlebte den Zusammenstoß von zwei Autos leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 37-jährige Mutter des Mädchens war demnach ersten Erkenntnissen zufolge aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenspur geraten und mit dem entgegenkommenden Auto eines 60-Jährigen zusammengekracht.

Der 60-Jährige sowie die Mutter und ihre Tochter wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Landshuter Krankenhaus, in dem sie kurze Zeit später starb. Der andere Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Regensburg gebracht. Dort starb er nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden an seinen Verletzungen. Das Mädchen hatte leichte Verletzungen erlitten und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Die beiden beteiligten Autos wurden sichergestellt. Die Bundesstraße blieb war für etwa fünf Stunden komplett gesperrt.