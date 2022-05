Eine Gruppe von Männern hat auf der Landshuter Frühjahrsdult bei einer Auseinandersetzung mit Polizisten drei Beamte teils schwer verletzt. Zwei mutmaßliche Schläger im Alter von 33 und 38 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem älteren der beiden wird versuchter Totschlag vorgeworfen: Er soll einem am Boden liegenden Polizisten ins Gesicht getreten haben.