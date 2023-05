Die Bayern-AfD geht mit den Landtagsabgeordneten Katrin Ebner-Steiner und Martin Böhm als Spitzenkandidaten-Duo in die Landtagswahl am 8. Oktober. Das wurde auf einem Landesparteitag am Samstag im mittelfränkischen Greding nach langer und kontroverser Debatte mehrheitlich beschlossen. Andreas Winhart, der dem sogenannten gemäßigteren Lager zugerechnet wird, war chancenlos.

Damit verstetigt die Bayern-AfD ihren anhaltenden Kurs immer weiter nach ganz rechts: Sowohl Ebner-Steiner als auch Böhm werden dem offiziell aufgelösten "Flügel" zugerechnet. Vor allem Ebner-Steiner gilt als Vertraute von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke aus Thüringen.

Ebner-Steiner und Böhm riefen ihre Partei zum Kampf insbesondere gegen die CSU auf - und zu interner Geschlossenheit. "Deutschland retten wir nicht, wenn wir uns selbst bekämpfen. Deutschland retten wir, wenn wir den politischen Gegner bekämpfen", sagte Ebner-Steiner.

Die Bayern-AfD ist - ebenso wie die Landtagsfraktion - traditionell tief gespalten: zwischen den Anhängern des "Flügels" und dem sogenannten gemäßigteren Lager. Fünf von anfangs 22 Abgeordneten haben die Fraktion seit Beginn der Legislatur 2018 verlassen.

Zu Beginn hatte der Parteitag am Samstag stundenlang diskutiert, ob es einen einzelnen Spitzenkandidaten oder vielleicht sogar einen Ministerpräsidenten-Kandidaten geben soll, ob es ein Team aus den sieben Listenführern in den Regierungsbezirken plus Fraktionschef Ulrich Singer richten soll - oder eben ein Spitzenduo. Letzterer Vorschlag fand am Ende die Mehrheit der anwesenden AfD-Mitglieder.