Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) holt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis bei der Landtagswahl sein erstes Direktmandat. In seinem Stimmkreis Deggendorf erzielte er demnach am Sonntag 42,8 Prozent der Erststimmen, gefolgt von der AfD-Kandidatin Katrin Ebner-Steiner mit 21,8 Prozent der Stimmen. Für die CSU bedeutet das vorläufige Ergebnis in dem Stimmkreis ein Minus von 5,4 Prozentpunkten, für die AfD ein Plus von 5,8 Punkten. Auf dem dritten Platz landete demnach die Kandidatin der Freien Wähler, Andrea Einhellig, mit 17,6 Prozent.