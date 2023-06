Nach Übergriffen in SOS-Kinderdörfern hat eine unabhängige Kommission Vorwürfe untersucht und Veränderungen empfohlen. In ihrem Abschlussbericht rät sie unter anderem, den Kinderschutz etwa durch Schulung des Personals zu stärken, Opfer von Übergriffen besser zu unterstützen und die Führungsstrukturen grundlegend zu überarbeiten. Die Untersuchung habe zudem die "Vorwürfe von schwerwiegenden Richtlinienverstößen in den Bereichen Kinderschutz, pädagogisches Fehlverhalten und Misswirtschaft in einzelnen selbstständigen Länderorganisationen" in weiten Teilen bestätigt, teilte SOS-Kinderdörfer weltweit am Mittwoch mit.