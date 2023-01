Ein Schild warnt in einem Skigebiet vor Lawinengefahr. Foto

Bei einem Lawinenunglück in Österreich nahe Lech sind zehn Skifahrer von einer Lawine mitgerissen und drei von ihnen verletzt worden. Zwei der Wintersportler hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntagabend mit. Die zehnköpfige Gruppe war demnach mit einem 33 Jahre alten Skiführer in Richtung Juppenspitze unterwegs. Plötzlich habe sich eine Schneebrettlawine gelöst, die zehn der Skifahrer mitgerissen habe.

Drei der Sportler konnten selbst aus der Lawine ausfahren, die anderen wurden wegen der geringen Schneemenge nicht verschüttet - einige trugen auch spezielle Rucksäcke mit Lawinenairbags.

An Weihnachten hatte es am Arlberg ganz in der Nähe ein Lawinenunglück gegeben - dabei wurden vier Menschen verletzt.