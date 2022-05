Wegen einer Protestaktion bayerischer Busunternehmer könnten Pendler und Schüler am Freitag an einigen Orten Probleme auf dem Weg zur Arbeit und zum Unterricht bekommen. In vielen Teilen des Freistaats würden Busse bis 9 Uhr stehen bleiben, teilte der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) am Mittwoch in München mit. Rund 60 Firmen vor allem in Oberbayern und Niederbayern würden sich an der Aktion beteiligen.